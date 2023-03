Quel gesto dirompente "La politica è anche show Forse ha un po’ debordato La visibilità è cresciuta"

di Emanuele Baldi

"Quel video? Ha garantito a Nardella un’enorme popolarità. E in un certo senso gli serviva, specie in questo momento". Parola di Klaus Davi, massmediologo, uno che annusa il concetto di visibilità, oggi non semplice opzione quanto piuttosto elemento imprescindibile di ogni personalità, politica e non.

Tutto questo mentre in Rete da venerdì mattina meme e video viaggiano perfino più veloci del sindaco che corre a salvare la casa dei fiorentini dagli eco-imbrattatori. Nardella che scatta, Nardella che placca, Nardella al posto del David, Nardella con l’idrante, Nardella con la tuta di Superman, con quella di Medioman, Nardella che cerca di fermare Blanco sul palco di Sanremo, Nardella reduce da Apocalypse Now... Il sindaco interviene ancora per ricordare che sono occorsi 5mila litri di acqua per ripulire la vernice e chiede scusa se ha dovuto inveire contro l’attivista.

Klaus Davi, c’è chi sostiene che il sindaco Nardella possa trarre grandi benefici da questa sua azione plateale ripresa dalla telecamere. Certamente non si aspettava una protesta così clamorosa e d’impatto, ma una volta arrivato sull’arengario di Palazzo Vecchio a qualcuno è parso che abbia calcato un po’ la mano. C’erano le telecamere in piazza...

"Sicuramente la corsa è stata una reazione istintiva da parte del sindaco, poi può anche darsi che una volta bloccato il contestatore abbia un po’ debordato. Che abbia insomma ’allungato un po’ il brodo’...".

Oggi la politica è solo show?

"E’ anche un po’ show. Ma abbiamo visto ben altro. Penso a Berlusconi, a Trump, a Beppe Grillo... Lei mi chiede se la politica è questa? Beh, anche questa. Nel senso che questa può essere una piattaforma di partenza poi però ci devi inserire qualcosa. Perché la gente vuole concretezza. Ad ogni modo credo che quello che è successo possa rappresentare un tassello che a Nardella mancava"

In che senso?

"E’ sempre stato visto come il bravo ragazzo, credo sia anche un sindaco tutto sommato amato, ma ha sempre avuto un deficit di visibilità nazionale".

Ora colmato?

"Nardella è da sempre una figura più istituzionale rispetto ad esempio al suo predecessore Renzi. Non ha mai avuto quell’impatto che aveva l’ex Rottamatore, ma anche altri sindaci. Penso Cacciari ad esempio, o al De Luca di Salerno. Questa azione gli ha dato un po’ di notorietà, in un momento chiave".

Parla dell’avvento della Schlein alla segreteria del Pd?

"Beh, sì. Il Pd ha un nuovo vertice e ora Nardella può aspirare a una leadership. Magari di taglio più moderato rispetto alla neo segretaria".