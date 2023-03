Quel fossile di balena è vecchio di mille anni

Scandicci sempre più capitale dei fossili di balena. L’ultima scoperta, quella del fossile di Viareggio, riporta alla ribalta l’importante attività svolta dal Gamps, il gruppo di volontari guidato dal presidente Simone Casati, che gestisce il museo di Badia a Settimo. I volontari dell’associazione scandiccese sono stati protagonisti di un’ulteriore grande scoperta in materia di fossili. Si deve a loro la conferma che la Toscana in età preistorica era praticamente una fossa oceanica con cetacei e altri pesci tipici di questo ecosistema. E l’ultimo fossile ritrovato a Viareggio rappresenta una novità ulteriore: quella balena è vecchia di mille anni, appunto come la vicina Badia di Settimo. E’ lunga 20 metri ed è stata scoperta a due chilometri da dove oggi c’è il mare. Probabilmente si era spiaggiata ed è morta in quel punto. La balena verrà recuperata nei prossimi mesi dall’Università di Pisa che collaborerà con il Gamps per effettuare gli scavi.

Gli esperti dell’università pisana ipotizzano che le vertebre ritrovate possano essere appartenute a una balenottera comune o a una balenottera azzurra. Nel primo caso (che si tratti di una balenottera comune) sarebbe comunque più grande di quelle presenti attualmente nel nostro mare, mentre nel secondo caso (balenottera azzurra) potrebbe essere l’ultima sopravvissuta nel Mediterraneo. L’idea del Gamps e dell’università pisana è quella di trasformare lo scavo in un laboratorio didattico paleontologico aperto alle scuole, per cui si punta a organizzare quanto prima visite di studenti che, affiancati dai paleontologi, avranno la possibilità di partecipare direttamente alle operazioni di scavo alla scoperta delle ossa del cetaceo.