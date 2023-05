Quel cartello e gli sfottò di Matteo

"Basta perdere". A urne appena chiuse, che hanno decretato la disfatta del Pd in tutta la Toscana, è tornato alla ribalta social (e non solo) un post del segretario dem Emiliano Fossi con un cartello con la scritta "basta perdere". Uno slogan che l’onorevole aveva usato quando, pochi mesi fa, conquistò la segreteria regionale. La foto ha ri-fatto il giro del web ed è finita anche sul sito del giornale Il Riformista, targato Matteo Renzi. Uno ‘sfottò’ che Fossi, sportivamente, prende col sorriso, ammettendo scambi di messaggini con il leader di Iv. Ma "basta perdere" è anche quello che ribadisce il segretario dem analizzando a mente fredda l’esito della tornata elettorale. Tra i comuni persi, c’è anche il "suo", Campi Bisenzio, dove è nato, cresciuto ed è stato sindaco per oltre nove anni, fino alla scelta di ‘servire’ il partito e candidarsi al Parlamento. Campi adesso è passato alla sinistra più radicale e al Movimento 5 Stelle grazie all’aiuto (nemmeno troppo nascosto) delle destre. Ed è una sconfitta che brucia. "A Campi scontiamo divisioni che non sono di merito o di programma, ma mere questioni personali" ammette il segretario. Di chi è la colpa? "Quando moglie e marito litigano la colpa sta sempre nel mezzo" aggiunge Fossi prendendosi la sua parte di colpe. "Dispiace – ammette – perché Leonardo Fabbri aveva fatto una buona compagna elettorale, tanto che al primo turno il candidato dem era avanti di circa nove punti sull’avversario. Poi al ballottaggio tutti sono andati contro il Pd". Leggendo i vari messaggi social ma anche secondo quando si diceva in piazza a Campi, durante la festa del neo sindaco Andrea Tagliaferri (che Fossi ha chiamato per congratularsi), più che contro il Pd, gli elettori sono andati contro Fossi. "Non sono una persona egocentrica, non credo che tutto sia riferito a me" dice il segretario dem senza nascondere "che forse anche il commissariamento del Comune può aver in parte contribuito".