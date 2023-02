"Queen at The Opera" Fra rock e sinfonica

"Tornare a Firenze è sempre un’immensa emozione per noi. Siamo innamorati dell’atmosfera di questa città, del calore di questo pubblico, del vernacolo fiorentino". Queen at The Opera torna sull’onda di un trionfale tour. Lo show, prodotto da Duncan Eventi, nato da un’intuizione del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti, fa tappa domani alle 21 al Tuscany Hall.

Queen At The Opera è un vibrante omaggio alla storica band londinese che continua a essere amata in tutto il mondo, nonostante la scomparsa di Freddie Mercury. Lo spettacolo ne evoca i fasti, combinando sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena è un suggestivo e coinvolgente visual show. "Dopo aver fatto tappa al Tuscany Hall nel 2020 (il giorno prima che il Covid entrasse nelle nostre vite), – sottolinea Alessandro Marchi - lo scorso anno abbiamo replicato, con una grande successo. Le aspettative per il terzo Tuscany Hall sono quindi altissime".

La produzione, che è in scena con successo dal 2015 e quindi tre anni prima del pluripremiato film "Bohemian Rapsody" diretto da Bryan Singe, continua a evolversi regalando sempre nuove e vivide emozioni. Mantenendo comunque la sua formula vincente: due ore di grande musica all’insegna della nostalgia, ma anche presente, che continua a elettrizzare gli appassionati del rock di tutte le generazioni. A fare la differenza, anche in questo tour, sono le grandi voci. Fari puntati su ugole d’eccezione, come Alessandro Marchi, Luca Marconi, Valentina Ferrari, Luana Fraccalvieri e sul soprano Giada Sabellico, che brillano per la capacità di reinterpretare, senza stravolgerli, i più grandi successi dei Queen. Con loro un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone). Sul palco saranno in tutto quaranta straordinari performer, che daranno il massimo per dare attualità a classici senza tempo come "We are the champions", "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "A Kind Of Magic", "Another One Bites The Dust".

Giovanni Ballerini