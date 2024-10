Quattro macro aree, nuova struttura al Comune di Firenze

Firenze, 18 ottobre 2024 - Quattro macro aree, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di riorganizzazione della struttura comunale che adotta una nuova articolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. La nuova organizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale. Anzitutto sono previste quattro macro aree che faranno capo ad altrettanti direttori e che avranno una funzione di coordinamento: 'servizi interni', welfare', 'urbanistica, ambiente, attività economiche e turistiche, protezione civile' e 'servizi tecnici, grandi infrastrutture e sistema tramviario'. A queste si aggiungono due uffici speciali, quello per l' 'attuazione dei grandi progetti' e quello per 'abitare e housing'. La riorganizzazione comprende anche due nuove direzioni, la 'supporto amministrativo' e 'società partecipate e organi a controllo pubblico' (tra questi ultimi ci sono, ad esempio le fondazioni). "La nuova organizzazione valorizza le professionalità del Comune - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - grazie anche all'introduzione di 'progetti speciali a tempo' e dei cosiddetti 'ambiti di coordinamento' , funzione quest'ultima strategica per collegare bene più direzioni e realizzare più efficacemente gli obiettivi di rilevanza strategica del mandato. Abbiamo fatto un lavoro di riorganizzazione importante e trasmesso anche la proposta ai sindacati con i quali continueremo a lavorare nell'interesse dei nostri dipendenti e dell'ente. Facciamo tutti parte di una stessa squadra e questo è un aspetto rilevante per fare 'crescere' sempre di più il nostro Comune". “A poco più di tre mesi dal nostro insediamento – ha sottolineato Sparavigna -, con la nuova organizzazione l’assetto diventa più snello e il nostro modo di lavorare più efficiente. È stato insediato il tavolo di trattativa sindacale in un clima di ascolto e confronto. La riorganizzazione, e l’attenzione al personale, ci permetteranno di affrontare con professionalità e competenza le sfide future e di far sentire il Comune più vicino alle cittadine e ai cittadini”.