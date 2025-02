Quasi mille libri in dono alla biblioteca per promuovere la lettura

La cultura di Impruneta diventa più ricca grazie a un piccolo patrimonio di 980 libri arrivati sul territorio dall’edizione 2024 del progetto ’Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!’ promosso dalla libreria Giunti e dal sistema documentario integrato dell’area fiorentina. L’obiettivo è promuovere la lettura e la formazione culturale dei più giovani. Non a caso, Impruneta per il quinto anno di fila ha ottenuto la qualifica di ’Città che legge’ che premia il suo impegno nella promozione della lettura e nella diffusione della cultura.

Nello specifico, i quasi 1000 volumi sono stati distribuiti tra i vari punti di divulgazione a Impruneta: 540 libri sono consegnati agli istituti comprensivi del territorio, 250 libri sono stati catalogati per arricchire il patrimonio della biblioteca, 90 sono destinati ad associazioni aderenti al Patto per la Lettura, dotate di punti lettura per bambini e ragazzi e 100 sono stati utilizzati per l’iniziativa della biblioteca ’La fabbrica di Babbo Natale’.

Manuela Plastina