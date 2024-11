Quartieri in cerca d’autore. Racconto corale e partecipato sulla poetica di Pirandello

Non stupitevi se, accendendo la radio, al posto della musica ascolterete…Pirandello. Tutto merito di ’Quartieri in cerca d’autore’, il progetto pirandelliano con le voci della città ideato dalla Compagnia teatrale Krypton, con la direzione artistica di Fulvio Cauteruccio, che fino al 30 novembre anima l’Autunno Fiorentino tra podcast, laboratori, un convegno e tre spettacoli teatrali. Il 19 novembre alle 16 nella Rsa Il Giglio e il 21 novembre alle 21 al Combo Social Club, va in scena a ingresso libero ’Quizàs – Un gioco sull’esistenza’ di e con Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua. Attraverso il gioco creato dagli interpreti, gli spettatori diventeranno protagonisti anch’essi: costretti alla vicinanza e al contatto fisico con gli attori, canteranno, balleranno, reciteranno sperimentando lo stare in scena.

Il 26 novembre alle 21 al Teatro Cantiere Florida debutta in prima nazionale ‘Dovrebbe essere così. Intorno al mondo Pirandelliano’ di Michele Sinisi. Il 30 novembre alle 21 nel teatro di The Square alle Cure, Krypton presenta un primo studio su ’La Patente’, con l’adattamento e la regia di Fulvio Cauteruccio, anche interprete. In onda oggi e il 13 novembre, alle 9,05 su Controradio due podcast del progetto a cura di Raffaele Palumbo, che raccolgono le voci dei fiorentini. E poi ci sono i Radiodrammi tratti da ’Le Novelle’ di Pirandello e da ’Sei personaggi in cerca di autore’ con gli attori Ninni Bruschetta, Maria Cassi, Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo, con le musiche originali composte da Andrea Lenzi e David Richiusi. Il 17 novembre, alle 10,35, programma radiofonico di approfondimento condotto da Giovanni Barbasso. Il progetto supererà i confini cittadini il 14 novembre alle 23 su Radio3 Suite, con interventi e letture dal vivo di Fulvio Cauteruccio e Ninni Bruschetta, collegati dalla sede Rai di Firenze. E non manca un convegno sul teatro e la letteratura di Pirandello dal titolo ’Quando si apre il sipario. Il dramma della superstizione’ condotto da Marino Biondi dell’università di Firenze insieme a Fulvio Cauteruccio il 22 novembre alle 17 a Villa Favard di Rovezzano. "Un lavoro intorno all’opera del grande Pirandello che consente di ascoltare i podcast, riflettere attraverso un convegno e di assistere a degli spettacoli anche in spazi non tradizionali per il teatro" ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini presentando l’iniziativa a Palazzo Vecchio.

Maurizio Costanzo