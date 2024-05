Quanta fretta! Ma dove corri…. Note di Bennato per solidarietà

Il sound e il ritmo sono quelli de ‘Il gatto e la volpe’, uno dei brani più celebri di Edoardo Bennato. L’obiettivo, nobile, è quello di dare una mano a una delle parrocchie di Campi più colpite dall’alluvione, quella dei Santi Quirico e Giulitta a Capalle. Insomma, gli ingredienti per una serata di musica e spettacolo, sulle note di Edoardo Bennato, e di solidarietà a favore dei campigiani ci sono tutti. ‘Quanta fretta! Ma dove corri...’ è il titolo dell’evento, organizzato dall’associazione Matteo Patrizi, per stasera (ore 21) al Teatro Puccini. Una serata al ritmo di rockcon la partecipazione straordinaria di Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore, da anni al fianco di Edoardo Bennato. Con lui sul palco saliranno gli attori della compagnia teatrale ‘Burattino con i fili’, la band ’Wireless Muppets’ – entrambe composte in gran parte da avvocati e magistrati – e un quartetto d’archi di vincitori del Premio Crescendo, organizzato A.Gi.Mus. Firenze, con la regia di Massimo Campolmi e da un’idea dell’avvocato Antonio Voce. ‘Quanta fretta! Ma dove corri...’ richiama la storia del celebre burattino, Pinocchio, ma raccontata ai giorni nostri, attraverso le indimenticabili canzoni dell’album di Edoardo Bennato dal titolo ‘Burattino senza fili’. Nel foyer del teatro, inoltre, sarà allestita una mostra del pittore Skim mentre il ricavato della serata sarà consegnato direttamente a don Bledar Xhuli, parroco della parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta a Capalle, da sempre attivo sul territorio. "Lo spettacolo – spiegano i promotori – nasce proprio per non lasciare sola quella parte di popolazione di Campi rimasta priva di beni essenziali come può essere semplicemente un frigorifero, una cucina o un letto e che per questo, suo malgrado, sta vivendo un momento di difficoltà". L’associazione ’Matteo Patrizi’ è nata dopo la scomparsa di Matteo, rimasto vittima di un incidente stradale il 7 dicembre 2021: i suoi genitori, Egidio e Maurizia, si sono attivati subito per creare una realtà che potesse ‘accarezzare il mondo’, con i valori e i sentimenti che hanno sempre mosso il cuore e le mani di Matteo. Un impegno che si rinnova con questa iniziativa benefica.