Quando l’archeologia è uno show

Com’era la condizione della donna nel mondo greco-romano? E quale fu la storia di Caterina, profuga e schiava e poi madre di un genio quale Leonardo da Vinci?

Se nei prossimi giorni vedrete girare attorno al Palazzo dei Congresssi soldati romani della X Legio Italica, non c’è niente di strano: saranno alcuni dei protagonisti della IX edizione di TourismA, il Salone di Archeologia e Turismo Culturale organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore), che si svolge appunto al Palazzo dei Congressi da venerdì a domenica.

Il programma come al solito abbraccia argomenti per tutti gli appassionati del mondo antico, viaggiatori e addetti ai lavori: decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, musei digitali, archeo-degustazioni di pietanze etrusco-romane. Il tutto a ingresso libero e gratuito.

Tra i big ci saranno la storica e scrittrice Eva Cantarella, il filologo Luciano Canfora, il geologo Mario Tozzi, il medievista Franco Cardini, il paleoantropologo Giorgio Manzi, l’attore e conduttore tv Fabio Troiano, il genetista Guido Barbujani, l’immunologa Antonella Viola.

Tra le ultimissime novità, si parlerà dei Bronzi di San Casciano dei Bagni, della madre Caterina di Leonardo da Vinci con Carlo Vecce, di “personaggi discussi” della romanità come Catilina e Caligola. E ancora i dati in anteprima sul turismo culturale in Toscana e le mete predilette dei nuovi itinerari di viaggio, la nascita di un Museo digitale sulla storia del metodo scientifico in medicina.

Per gli amanti del mondo egizio, lezioni aperte di geroglifico, così come ci sarà la prima edizione del Premio internazionale per la valorizzazione dei beni culturali. Quest’anno debuttano le “archeo - degustazioni” con assaggi di pietanze etrusco - romane per tornare alla pratica del km 0 prendendo esempio da chi ci ha preceduto.

Tra gli appuntamenti per gli addetti ai lavori il Buy Cultural Tourism, che illustrerà numerose destinazioni estere e tour operator specializzati, italiani e esteri.

Immancabili infine i laboratori per grandi e piccoli dove si potrà imparare a costruire una lucerna romana, creare pendagli con incisioni in etrusco, realizzare un cartiglio egizio, suonare strumenti musicali preistorici.

A chiudere la kermesse domenica sarà il teatro, con la performance di Andrea Macaluso, attore e regista, fondatore de “Il Lavoratorio”, che leggerà Elogio della Calvizie di Sinesio di Cirene spassosa burla letteraria scritta nel IV sec. a. C., ancora attualissima e irresistibilmente comica. Info: www.tourisma.it

Olga Mugnaini