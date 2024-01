Punto digitale, inaugurazione con Ciuoffo

La biblioteca di Cascia diventa il nuovo "Punto digitale facile". Inaugurato dall’assessore regionale Stefano Ciuoffo, dal sindaco Piero Giunti e dal consigliere regionale Cristiano Benucci, il nuovo "Pdf" vuole ridurre il divario digitale.

"Di fronte ancora a tante difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’accesso ai servizi online – spiega Ciuoffo -, i 119 centri già banditi dalla Regione a cui se ne aggiungeranno altri 50 con un secondo bando, permettono di garantire a tutti il semplice accesso ai servizi della pubblica amministrazione". Nella sede della biblioteca comunale tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle nove alle tredici e dalle quindici fino alle diciannove. Resterà invece chiuso il venerdì mattina , gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e una postazione dedicata. Sarà possibile per esempio accedere ai servizi digitali sanitari regionali o scolastici, prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto, accedere al PagoPa, a Spid, Cns e Cie.

Manu.Pla.