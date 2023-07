Pulizia delle rastrelliere nel quartiere 5 Ecco le strade interessate Occhio alla rimozione dei mezzi

Continua la pulizia delle rastrelliere in città: oggi e martedì 25 luglio toccherà ancora al Quartiere 5. Saranno effettuati interventi di pulizia, manutenzione e sostituzione delle rastrelliere in alcune strade. Le operazioni sono organizzate dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia municipale, personale di Avr e Alia. Nel dettaglio, gli interventi di giovedì 13 riguarderanno: luglio via Ulivelli, 7; via Grandi, 8; via Roselli Cecconi, 19; via Roselli Cecconi, 9A; via di Novoli, 87A; via Caduti di Cefalonia, 84; via Bardazzi, 47; via Bardazzi, 11; gli interventi di martedì 25 luglio interesseranno invece via Forlanini, 162; via Fratelli Zeno (a fine strada); piazza Dalmazia, fronte numero 28 (lato via Corridoni); via Santellivia Cocchi; via Tavanti, 8E; via Lorenzoni fronte numero 6 e numero 2; via de Gama, 53. Per consentire le operazioni le bici dovranno essere spostate.