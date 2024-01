Pugno duro contro chi vende alcol ai minori

Pugno duro dell’amministrazione comunale verso quelle attività che vengono sorprese a vendere alcol oltre l’orario consentito o a minori. Questa mattina le Commissioni consiliari 2 e 8 si confronteranno per apportare una modifica importante al Regolamento di polizia municipale che a oggi contempla solo una multa per i trasgressori (mentre è discrezionale la chiusura o la sospensione della licenza).

Con l’approvazione dei nuovi commi, gli esercenti che saranno ’beccati’ più volte nell’arco di un anno rischieranno, oltre a una salatissima contravvenzione, anche la chiusura per 5 giorni in caso di prima reiterazione, di 10 per la seconda e di 15 per la terza.

Ma Palazzo Vecchio, come già accaduto negli ultimi anni, potrà anche ritirare definitivamente la licenza e decretare la serrata definitiva dell’attività commerciale. Queste nuove misure, riporta la norma in approvazione, saranno contenute anche nel Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico Unesco, e si applicheranno qualora un’attività commerciale o di somministrazione incorra in una delle violazioni previste dalle leggi e dai regolamentiƟ che disciplinano la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, "al fine di prevenire e conservare il decoro, la pubblica quiete, la sicurezza e l’incolumità delle persone".

Va infatti ricordato che quasi a cadenza settimanale gli ospedali della città gestiscono decine di casi di ragazzi (molti dei quali neanche maggiorenni) che alzano troppo il gomito a causa di negozianti (leggi minimarket) che per pochi euro vendono loro bottiglie di superalcolici senza chiedere documenti e nell’assoluta illegalità.

