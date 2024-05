Pugni alla compagna, poi le toglie il cellulare impedirle di chiamare il 112. Salvata dai passati

Borgo San Lorenzo (Firenze), 13 maggio 2024 - Ha colpito al volto la compagna, le ha danneggiato l’auto e, non contento, le ha pure sottratto borsa e smartphone. Brutto episodio la notte dell’11 maggio scorso nel posteggio di un supermercato di Borgo San Lorenzo. Un uomo, classe 1974, puri-pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Borgo, coadiuvati nell’intervento da quelli di Scarperia.

Dopo un’accesa discussione con la compagna di un anno più grande, l’uomo l’ha malmenata e, per impedirle di scappare, le ha danneggiato la macchina. Non solo. La poveretta è stata privata anche della borsa e del cellulare. Per fortuna alcuni passanti non sono rimasti indifferenti di fronte alla scena di violenza. La donna implorava l’uomo di smetterla, altrimenti avrebbe chiamato il 112.

Ma è stato in quel momento che il compagno le ha tolto anche il cellulare. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo per i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento. E’ stato giudicato con rito direttissimo dal tribunale di Firenze. Per lui, è scattata anche la misura dell’obbligo di dimora a Firenze.