La tragedia sfiorata. Schianto contro il palo poi l’auto nei campi. Tre bambini in ospedale

Poteva davvero trasformarsi in una tragedia l’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla via Ponte Buggianese, nella frazione di Pittini nel comune di Buggiano. Una macchina che procedeva in direzione Ponte Buggianese, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andata a schiantarsi contro un palo. Il mezzo, con alla guida un uomo di ventisette anni e a bordo tre bambini di 7, 10 e 11 anni, dopo il pauroso scontro, è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa fra i campi. Imppressionante la visione dell’auto all’arrivo dei soccorritori: la parte anteriore del mezzo è infatti completamente andata distrutta, accartocciata su sé stessa. Un danno che ha quasi portato via il cofano dell’utilitaria, i cui pezzi sono andati sparsi sia lungo la via Ponte Buggianese, sia nei campi.

Sul luogo dell’incidente, quando da poco era passata mezzanotte e mezzo, sono arrivati i soccorsi. Da Pescia è stata mobilitata un’ambulanza della Misericordia; sempre da Pescia è giunta anche un’automedica con il medico a bordo. Da Uzzano è arrivato un altro mezzo della Misericordia, mentre da Ponte Buggianese un’altra ambulanza giunta sul posto a sirene spiegate.

Oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri con due gazzelle ed è stato necessario pure l’intervento dei vigili del fuoco della caserma di Montecatini Terme. I pompieri infatti hanno coadiuvato il personale sanitario nel soccorso del giovane conducente e dei tre bambini. I quattro coinvolti nel grave incidente, dal campo in cui la macchina aveva finito la sua corsa dopo essersi ribaltata, sono stati portati nuovamente sulla strada e poi nelle ambulanze. I bimbi sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi: hanno riportato traumi a testa, gambe e agli arti superiori. In codice giallo anche il conducente. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e si sono messi subito a lavoro per ottenere maggiori informazioni per chiarire la dinamica dell’incidente.

Niccolò Casalsoli