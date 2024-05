Publiacqua: yes, I Care. Sostegno a sport e sociale. Fondi per le associazioni

Essere un soggetto attivo sul territorio in cui l’azienda opera. E con iniziative che le consentano di sentirsi parte di una comunità. Queste le principali motivazioni che hanno spinto Publiacqua, così come già successo negli ultimi quattro anni, a rilanciare il ‘Bando per lo sport’ e il bando ’I Care’, nati e voluti, come ha spiegato il presidente Nicola Perini (nella foto), "per essere al fianco di realtà che, nei 46 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività, recitino un ruolo significativo in ambito sportivo e sociale". Entrambi con data di scadenza il prossimo 15 giugno, i due bandi mettono rispettivamente a disposizione 150mila e 100mila euro, con ‘un’aggiunta’ di 50mila euro per ‘I Care’ rispetto al 2023 proprio per la volontà di soddisfare più richieste possibili. Nello specifico, il ‘Bando per lo sport’ è finalizzato per sostenere tutti quei soggetti che svolgono attività di carattere sociale ‘utilizzando’ appunto lo sport come strumento educativo, di inclusione, di recupero e di socializzazione.

"La conferma di un sostegno concreto al territorio da parte di Publiacqua – ha aggiunto Perini -, che già nei quattro anni passati aveva sostenuto il mondo dello sport: nel 2020 attraverso un Click Day e negli anni successivi attraverso la formula del bando, distribuendo oltre 400.000 euro e sostenendo 119 realtà".

Il bando ’I Care’, invece, è aperto a enti privati senza fine di lucro (con natura non commerciale), cooperative sociali e imprese sociali ed enti del terzo settore. E nelle tre edizioni precedenti ha sostenuto 50 progetti erogando oltre 314.000 euro. "In base anche a quelle che sono anche le volontà dei sindaci dei Comuni di riferimento per Publiacqua – ha detto Perini -, uno degli obiettivi che ci prefiggiamo attraverso questi due bandi è proprio quello di far crescere il senso di appartenenza delle rispettive collettività".

Per quanto riguarda il bando sport sarà sufficiente compilare la form presente sul sito di Publiacqua e, a tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti richiesti, sarà erogato un cofinanziamento massimo di 10mila euro a progetto/soggetto, che potrà essere stato avviato dal 1 maggio. Stesse modalità, ovvero tramite la compilazione della form sul sito di Publiacqua, e stessa cifra, 10mila euro per ogni progetto che risponda ai requisiti, anche per partecipare al bando ‘I Care’, che richiama il ‘motto’ di ‘milaniana memoria’ e che non a caso vuole essere, fra le altre cose, di supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o affette da malattie degenerative e delle loro famiglie. Ma anche al supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con patologie che necessitano di cure periodiche o continue e delle loro famiglie. Tutte le informazioni e le modalità per partecipare sul sito www.publiacqua.it.