Provoca incidente, scappa ma perde la targa per strada Rintracciato dai vigili urbani

Ha provocato un incidente allontanandosi senza prestare soccorso, ma non è riuscito a sfuggire alla Municipale che l’ha individuato e denunciato. L’incidente risale a fine marzo ma le indagini sono terminate in questi giorni ed era avvenuto all’incrocio tra via Sestese e via del Sodo. Una pattuglia del Reparto Infortunistica Stradale che era intervenuta per i rilievi ha trovato sul posto la targa anteriore del veicolo che poi è stato trovato in sosta vietata in via Crocetta e portato in depositeria. Sul posto anche gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, una famiglia con due figli minorenni, rimasti lievemente feriti. Grazie alla targa gli agenti sono risaliti al proprietario del veicolo che si era dato alla fuga. Gli accertamenti si sono conclusi qualche giorno fa con l’individuazione del responsabile: si tratta di un cittadino sudamericano. L’uomo è risultato senza patente perché mai conseguita.