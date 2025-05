Arriva la wish parade. Strade chiuse e disagi. Attesi in oltre 10mila

"Antifascismo, antirazzismo, anticolonialismo, transfemminismo". Su questi temi si basa la Wish Parade, corteo musicale che sabato pomeriggio attraverserà le strade di Firenze. Dopo le 11mila persone presenti alla prima edizione, quella del 2024, in questo 2025 gli organizzatori (e le forze dell’ordine) si aspettano circa 10/15 mila partecipanti.

Il corteo partirà oggi da Novoli con ritrovo dei partecipanti alle 15.30 per arrivare al Parco delle Cascine. Sarà appunto un corteo musicale, animato da diversi collettivi giovanili che promuovono varie rivendicazioni. In particolare spazio per esprimersi. Piccola curiosità: ai telefoni della questura di Firenze nelle settimane scorse sono giunte alcune chiamate da parte di componenti della giunta di Palazzo Vecchio che hanno caldeggiato il via libera all’evento.

Sono diciotto i carri musicali che compongono il corteo. Che partirà da via Forlanini, per poi toccare piazza Puccini e via Ponte alle Mosse. Quindi piazza Vittorio Veneto e il Parco delle Cascine, dove i partecipanti rimarranno alcune ore per una ulteriore festa musicale. In considerazione del corteo, il traffico subirà rallentamenti, con strade chiuse al traffico e deviazione delle linee dei mezzi di trasporto pubblici.

Per quanto riguarda la tramvia, il gestore Gest informa che il servizio della Linea T1, sia in direzione Careggi che in direzione Villa Costanza, sarà interrotto tra la Fermata Batoni e la fermata Porta al Prato Leopolda, dalle ore 19 circa fino al termine del passaggio del corteo in zona Cascine. Il servizio tra le fermate Batoni e Porta al Prato sarà svolto dai bus sostitutivi di Autolinee Toscane. "Si ricorda che le fermate dei bus sostitutivi sono indicate nelle apposite mappe presenti in ciascuna fermata della tramvia e che si trovano nelle immediate vicinanze delle banchine" si legge sul sito.

Pie.Meca.