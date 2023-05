Firenze, “Basta sfratti!”. Disperato, si arrampica su una gru dello Student hotel in costruzione

In protesta si arrampica sulla gru dello Student hotel in costruzione (New Press Photo)

Firenze, 18 maggio 2023 - E’ talmente disperato da essersi arrampicato su una gru del maxi cantiere dello Student hotel, in costruzione in viale Belfiore. “Basta sfratti”, si legge sullo striscione che l’uomo ha srotolato. Sul posto polizia di Stato, vigili del fuoco e un'ambulanza. L’uomo avrebbe perso il lavoro a causa del Covid e verso la fine di questo mese sarà sbattuto fuori casa, insieme alla moglie ed alla mamma. Da un anno non riuscirebbe a pagare l’affitto. Ed ora, da lassù, grida tutta la sua rabbia.