Canoni, quotazioni alle stelle Da Careggi fino a Peretola Quelle camere a peso d’oro

Il record è tutto di Coverciano. Qui solo un posto letto in stanza tocca sborsare un tesoretto: 450 euro al mese, utenze escluse, che poi fanno lievitare la spesa a 600 euro. Un testa a testa con Gavinana che si piazza sullo stesso gradino del podio. Sono le quotazioni registrate dal Gruppo Tecnocasa per il secondo semestre del 2022 in un mercato immobiliare, quello fiorentino, che oggi tira il freno. Ma nel pantano gli affitti non accennano a diminuire, anzi si impennano. Lo fanno, rispetto al semestre precedente, a Campo di Marte con una variazione di segno +2,6% e a Novoli-Careggi dove l’affitto sale dell’1,9%.

Passando i dati ai raggi X suddivisi in 30 zone della città, la certezza è un macigno per gli aspiranti inquilini: il muro dei 300 euro per un letto non si abbatte. Anzi la cifra lievita fino a 1000 euro per un trilocale in San Marco, uno in zona Beccaria fino ai 700 euro per la zona di Peretola e Brozzi, il tutto sempre utenze escluse. L’area del Quartiere 1 con prezzi più abbordabili è San Jacopino con 350 euro per un posto letto che diventano 800 per un bilocale. "Qui i canoni – spiegano da Tecnocasa– arrivano a questa cifra a causa della bassa offerta limitata dagli affitti turistici. Continuano le operazioni di acquisto di tagli grandi da frazionare in attesa delle nuove direttive urbanistiche che potrebbero limitare questo tipo di attività". Ma lo stallo non aiuta gli inquilini, nemmeno in centro dove lo shopping immobiliare dei big va avanti. "Qui sono gli investitori a dominare la richiesta con l’obiettivo di destinare l’immobile alla locazione turistica. La tipologia ideale è quella con una camera da letto, ma si acquistano anche monolocali o bilocali. Resta elevata anche la domanda di immobili in affitto di cui c’è bassa offerta". Prezzi più ragionevoli si trovano per un bilocale: 600 euro a Novoli–Baracca che diventano 650 in zona Guidoni. L’area più amica del portafogli resta Brozzi-Peretola con 550 euro al mese per un bilocale: il mercato del mattone quaggiù macina più che in altre zone. "Si registra un incremento dei valori visto che le case attirano potenziali acquirenti dei quartieri limitrofi che qui trovano prezzi accessibili per un acquisto migliorativo".

L’Isolotto si ferma su quotazioni di 600 euro per un bilocale e 800 per un trilocale. Anche aBellariva servono 700 euro per due stanze, idem a San Salvi che diventano 750 in zona Puccini. "La domanda di case in affitto – spiegano da Tecnocasa – cresce ma l’offerta resta bassa. Post covid molti appartamenti sul segmento turistico erano stati spostati su quello residenziale, incrementando notevolmente la disponibilità e la richiesta. Con il rientro dei turisti si è registrata una notevole contrazione". E addio inquilini.

cla.cap