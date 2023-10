Firenze, protesta in piazza contro il blocco degli Euro 5

Firenze, 7 ottobre 2023 – “No ai divieti discriminatori”. Sotto a questo slogan, un numeroso gruppo di persone si è riunito oggi in piazza Santissima Annunziata a Firenze per dire “no a tutte le scelte sbagliate dell’amministrazione comunale”, soprattutto in merito al blocco degli Euro 5.

In tanti hanno partecipato alla manifestazione indetta dal gruppo ‘Aria Nuova per Firenze’.