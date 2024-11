Prosegue la parata di stelle. Ecco Santino Fontana

La parata di stelle internazionali, promossa da FirenzeOnStage (https://firenzeonstage.com), al Teatro Niccolini di Firenze non si ferma. Stasera (ore 20,30) salirà sul palco il vincitore del Tony Award Santino Fontana, noto per le sue interpretazioni a Broadway come protagonista di ’Tootsie’, per la voce del principe Hans nel film Disney ’Frozen’, per l’interpretazione di Greg nella serie tv ’Crazy ex girlfriend’ e molto altro ancora. Fontana proporrà un concerto con le più grandi musiche made in Usa degli ultimi cento anni e la storia del dietro le quinte di questi capolavori. Grazie all’accompagnamento di Seth Rudetsky per una sera Firenze potrà apprezzare il meglio di Broadway.