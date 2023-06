Prorogata l’allerta Rischio temporali

Prorogata ancora dal Centro funzionale regionale l’allerta: fino a stasera alle 22 permarrà il codice giallo per maltempo in Toscana e anche su Firenze e il suo hinterland: Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

C’è ancora possibilità di temporali forti con conseguente rischio idrogeologico e idraulico nel cosiddetto soprattutto nel ‘reticolo minore’ di fossi e torrenti: in città, Ema, Mugnone e Terzolle quelli più a rischio.

Allerta anche nel resto della regione, con fenomeni localmente anche intensi "più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, anche se non si possono escludere isolati fenomeni sulla costa durante la notte", specifica il Cfr. Attenzione poi ai forti colpi di vento e alle grandinate.