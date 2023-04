Nuovo pronto soccorso per Torregalli, 27 milioni di euro di investimento

Scandicci (Firenze), 18 aprile 2023 – Entro la fine del 2023 saranno completate le progettazioni (definitiva ed esecutiva) del nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, meglio conosciuto come Torregalli, a Scandicci.

Come spiegato dal presidente della Regione Eugenio Giani, si tratta di un investimento da 27 milioni di euro, con inizio dei lavori programmato per l'aprile 2024 e la conclusione prevista per la primavera del 2026.

Ecco come sarà il nuovo pronto soccorso di Torregalli

Il nuovo pronto soccorso di Torregalli sarà collocato sul retro dell'attuale ospedale, all'interno di un nuovo edificio di 11mila metri quadrati con 3 piani fuori terra e un piano seminterrato. Occuperà 4.000 metri quadrati della superficie complessiva, spazio sufficiente per sostenere 50mila accessi all'anno, con 36 posti di trattamento, un'area di osservazione breve intensiva con 12 posti letto e una ad alta intensità con 5 posti letto più 6 ambulatori specialistici per i pazienti meno gravi.

Nello stesso edificio troveranno posto anche un dipartimento materno neonatale e un'area destinata alla diagnostica per immagini con Tac, risonanza magnetica, due sale per le radiografie, un ambulatorio ecografico.