Pronto soccorso di Careggi, l’allarme della Rsu: “Importanti carenze di personale”

Firenze, 10 agosto 2023 – L'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze soffre di una «importante carenza di personale» nel suo pronto soccorso (Deas), a fronte della quale «le 18 assunzioni di infermieri dichiarate dalla direzione sono palesemente una goccia nel mare, visto il piano del fabbisogno triennale inviatoci dall'Azienda ed in considerazione del piano triennale di riduzione, regionale, del personale del comparto». Lo evidenzia la Rsu di Careggi denunciando «scelte, nel rapporto operatore-paziente, volte al risparmio in deroga alle evidenze scientifiche». Secondo i membri della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria), tale carenza «si riflette sull'organizzazione e i carichi di lavoro con conseguente assenza di una valida pianificazione nella formazione del personale nell'acquisire nuove conoscenze o conoscenze avanzate, con l'utilizzo di straordinari programmati che il Ccnl vieta come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed il cui utilizzo routinario insieme alle aggiuntive aumenta lo stress da lavoro correlato ed il rischio clinico. Il personale infermieristico e Oss ha lamentato anche l'assenza di conoscenza dei contingenti minimi che li pone nella condizione di non sapere quanto e quale personale deve esserci in ogni postazione».