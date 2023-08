Careggi, i sindacati: “18 infermieri assunti al pronto soccorso”

Firenze, 31 luglio 2023 - Al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi (Firenze) è previsto un incremento di personale con l'assunzione di 18 infermieri secondo quanto riportano le sigle Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl cui risulta che il 28 luglio scorso "la Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ha deliberato il potenziamento dell'organico infermieristico con l'assunzione di 18 infermieri". "Come organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fp Cisl e Fp Uil - riporta una nota - abbiamo accolto l'atto con favore e riteniamo che possa avere un impatto significativo sull'organizzazione aziendale", inoltre "questo potenziamento dell'organico - spiegano - contribuirà sicuramente a migliorare la qualità dell'assistenza fornita e a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile per il personale". Le organizzazioni sindacali avevano espresso "profonda preoccupazione riguardo alla grave carenza di personale", in particolare di "personale infermieristico ed Operatori socisanitari (Oss)" che "sta avendo gravi conseguenze sull'efficienza e sulla qualità dell'assistenza. Il mancato ricambio del personale, combinato con l'aumento del carico di lavoro, sta mettendo a dura prova le risorse umane presenti, rischiando di compromettere la sicurezza e la salute dei pazienti e del personale stesso".