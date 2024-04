Pronto il nuovo parcheggio di Cancelli, realizzato coi fondi Pnrr

Reggello (Firenze), 12 aprile 2024 - Pronto il nuovo parcheggio di Cancelli (Reggello): sarà inaugurato ufficialmente domani in piazza Fratelli Rosselli dopo l'intervento di riqualificazione che ha trasformato l’area e il centro sportivo in ambienti più accoglienti e funzionali. Si tratta del primo cantiere avviato nell’ambito del Pnrr e già in fase avanzata di realizzazione, sottolinea il sindaco Piero Giunti. “Era una richiesta arrivata dai cittadini e realizzata con un investimento da 420.000 euro nella Missione 5 del PNRR volta alla riqualificazione urbana con particolare attenzione alla dimensione sociale e al miglioramento del decoro urbano”. I lavori sono stati suddivisi in tre fasi distinte, con la prima concentrata sul parcheggio dove è stata installata una nuova pavimentazione in autobloccanti e sono state implementate misure di sicurezza per migliorare l'accesso e l'uscita dal parcheggio. Successivamente, saranno ultimati i lavori nel giardino adiacente, con l'installazione di una nuova pavimentazione, nuovi giochi e nuovi arredi urbani. L'ultimo step riguarderà il centro sportivo, che sarà arricchito da un'area ricreativa, un campo per basket e calcio, un campo da calcetto a 7 con erba sintetica e nuovi spogliatoi. "Questo intervento – commenta l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Batignani - rappresenta una grande opportunità per Cancelli, trasformando il centro della frazione in un ambiente dinamico pronto a soddisfare le esigenze dei cittadini”.