Pronti per il Palio di Borgo San Lorenzo: giochi, musica e onorificenze

Domani per Borgo San Lorenzo sarà una giornata molto intensa. Come è giusto che sia per la festa del Patrono. Che però fino a qualche anno, a Borgo San Lorenzo – complice il clima agostano – non era particolarmente vivace, al di là delle celebrazioni istituzionali. Ma che da qualche tempo ha ripreso vigore, con numerosi eventi e iniziative, molto partecipate. In primo luogo il Palio di San Lorenzo, “invenzione“ di soli otto anni fa, ma già fortemente radicata e vissuta da centinaia di borghigiani, e con tanti giovani che hanno dato vita a otto rioni.

La giornata dedicata al Patrono vede poi anche diversi appuntamenti istituzionali: alle 18 la Santa Messa nella Pieve, celebrata da don Luciano Marchetti, pievano di Borgo San Lorenzo, alla presenza delle autorità locali. Poi alle 21.30, davanti al Municipio in piazza Dante si terrà la cerimonia delle "Stelle di San Lorenzo", con il sindaco che consegnerà l’onorificenza della "Stella" a persone e gruppi che si sono particolarmente distinti, nell’ultimo anno, a servizio della comunità borghigiana. A seguire, su iniziativa della Pro Loco borghigiana, un concerto di rilievo, quello dei due gruppi diretti da Gianni Mini, gli "Academy Singers" e i "Pilgrims", che in Mugello sono di casa, e che ogni volta entusiasmano con i loro trascinanti canti gospel.

Al Foro Boario invece il gran finale del Palio, a cominciare dalle 16, con il tiro alla rulla, poi la corsa dei carretti, il taglio della legna, il tiro alla fune e la corsa della rotoballa. Per finire con l’apertura dei jolly e la proclamazione del vincitore con la consegna del Palio. A sfidarsi, davanti a un pubblico caloroso e sicuramente numerosissimo sulle tribune, saranno le quattro migliori squadre rionali, decretate dal turno eliminatorio di domenica scorsa: i verdi di SagginaleRabatta, i neri di Villa Pecori, i viola di OlmiSalaiole e i rosa di RontaPanicaglia. Non mancherà naturalmente lo stand gastronomico, e infine, dopo le 23, il gran finale con i tradizionali fuochi d’artificio di San Lorenzo.

Paolo Guidotti