Proiezione con il cast. Angelo Pintus all’Uci Luxe

Il comico e imitatore Angelo Pintus domani sarà all’Uci Luxe Campi Bisenzio. In occasione della promozione di ’Dove Osano le Cicogne’, il nuovo divertentissimo film, diretto da Fausto Brizzi e distribuito da Piper Film, i protagonisti stanno facendo un tour nelle sale Uci. E domani (ore 19,30) sarà la volta della multisala di Campi dove arriveranno Angelo Pintus e Andrea Perroni per incontrare il pubblico e guardare in compagnia la brillante commedia.

’Dove osano le cicogne’ racconta la storia di Angelo, un maestro delle scuole elementari. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside lo odia perché lo considera un pericolo. È sposato con Marta e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè. È Andrea, il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce, tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.