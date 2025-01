Progetto Pinqua. La Regione visita i due cantieri

Entra nel vivo la fase partecipativa delle "Nuove Ca.Se PINQUA" (Programma nazionale della qualità dell’abitare) in via Pertini a Calenzano. I lavori nell’area per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stanno procedendo con il completamento della prima fase di realizzazione degli scavi e il getto delle basi di calcestruzzo. Nei giorni scorsi c’è stato il sopralluogo con la Regione Toscana sia ai cantieri di via Pertini che a quelli di Sesto Fiorentino per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi. Sul sito istituzionale del Comune di Calenzano è stato pubblicato tutto il materiale sul progetto esecutivo dei tre fabbricati e in questo mese ci saranno degli incontri con le famiglie assegnatarie degli alloggi in modo da supportare la fase di passaggio. Attivata anche una mail dedicata i ai residenti dell’area di via Pertini e zone limitrofe: [email protected].