Progetto educativo: riscoprire il territorio con le Guide Ambientali Escursionistiche

"In un mondo sempre più caratterizzato dalla velocità, dalla realtà virtuale e dai social, è fondamentale riscoprire, favorire e preservare un modo di essere e di vivere più consapevole e sostenibile, legato alle radici ed alla realtà, anche naturale, del territorio di appartenenza". Sono queste le parole con cui la nostra guida Lorenzo Gerini ha introdotto la presentazione del progetto che la scuola e i nostri insegnanti hanno pensato per la nostra classe e che ci è stato proposto dalle Guide Ambientali Escursionistiche di ’Esperienze di Cammino’. È rivolto alla nostra formazione per approfondire e completare i programmi ufficiali e per conservare la conoscenza, non solo teorica, ma anche pratica delle tematiche ambientali e naturalistiche e della storia che caratterizzano il nostro territorio.

Un risultato che speriamo di poter raggiungere attraverso una serie di attività che servono a sensibilizzare sulla conservazione e la tutela dell’ambiente, approfondire la conoscenza storica e naturalistica, conservare la memoria delle tradizioni anche popolari, comprendere il cambiamento, aiutarci a collaborare attraverso attività singole e di gruppo. Attraverso lezioni in classe ed attività pratiche sul territorio, con escursioni ed attività laboratoriali, l’apprendimento è più coinvolgente e alla portata di noi ragazzi.

Insieme a Martino, Lorenzo ci ha ricordato che questo per lui più che un lavoro è una vera e propria passione e di quanto sia fortunato a fare qualcosa di così meraviglioso, che gli ha permesso di scoprire tanti luoghi diversi, vivendo con i ragazzi che accompagna emozioni sempre nuove. Inoltre, abbiamo capito quanto siano stati importanti i suoi genitori nel far crescere questa passione, portandolo con loro durante le loro escursioni. Lorenzo ha poi voluto condividere alcuni momenti indimenticabili vissuti durante le sue tante esperienze, come l’escursione di Ferragosto sul Pratomagno al tramonto e il ritorno in un cielo carico di stelle; o ancora come sia stato coinvolgente addentrarsi nella selvaggia bellezza delle foreste casentinesi. Le attività sono ancora in corso, e noi ragazzi stiamo partecipando attivamente e con entusiasmo; tra i tanti posti che visiteremo ci sono ambienti suggestivi come il Parco di Sammezzano, le balze del Valdarno, le colline di Loppiano. Luoghi ad un passo da casa nostra, ma meno conosciuti di quello che si pensa, soprattutto da un punto di vista paesaggistico e che nascondono tanti segreti tutti da scoprire e da valorizzare.