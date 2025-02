Profumo di Champions: "Con l’Inter notte da urlo. Viola, noi ci crediamo"

Dopo l’inatteso e entusiasmante 3 a 0 della Fiorentina sull’Inter, si aprono nuovi scenari viola. Quali sono le speranze dei tifosi dopo un risveglio dolcissimo? Lo abbiamo chiesto in giro per le strade. "Vista la situazione d’emergenza si sperava in un pari e invece contro ogni pronostico... 3 a 0. Strabiliante. – gongola il fiaccheraio Claudio Mafara mentre si coccola il suo cavallo in piazza Signoria – Dove possiamo arrivare ora? In Europa League, almeno lì...".

Prudente il commerciante Domenico Pugi: "Pensiamo una partita alla volta. Si rimpiange un po’ i punti persi ’a bischero’, tipo con il Monza in casa, con il Venezia… Però la classifica è buona e con l’Inter si è goduto tanto. Tutti ci hanno mezzo il 110%. Chi non spera di andare in Champions? Siamo quarti ora, da qualche parte si arriva...".

"Per arrivare in Champions bisogna vincerle tutte. – ironizza l’ambulante Giuseppe Marcellini – Prendiamo quel che arriva. Abituati agli anni prima, è tutto oro quel che cola ora. La squadra mi piace; ma non riesco più a vederla perché sto male, è troppo una sofferenza, non ce la faccio".

"Proviamo ad arrivare in Europa League, e a vincere questa benedetta Conference che non se ne può più. La Champions? Tutto può essere, ma non è alla nostra portata – analizza Massimo Magherini dal Porcellino – Ci sono almeno 5-6 squadre nettamente più forti di noi. Speriamo che questi nuovi acquisti facciano meglio di quanto hanno fatto finora in altre squadre. Il giocatore migliore giovedì? A parte Kean direi Parisi: ha fatto un exploit, mi ha sorpreso".

"La Fiorentina deve credere nella Champions – dice il barista Sasha Ali – Entrano le prime 5 quest’anno e quindi è un obiettivo raggiungibile anche se non facile, vista la grande competizione in pochi punti".

"Io sono più realista – interviene il collega Matteo de Leonardis – Dobbiamo sognare la Champions perché è un obbligo, vero, ma è l’Europa League che è alla nostra portata quest’anno". Buoni pronostici anche da chi non tifa viola: "Ho molta fiducia in Palladino e la squadra mi sembra molto affiatata – spiega la fornaia Leila Righi, tifosa spezzina – Bisogna fare una passo alla volta". Claudio Mocali, giovane tifoso, spinge sull’acceleratore: "Con la squadra che abbiamo quest’anno, se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo, sì, concentrarci sulla Conference League, ma puntare anche a entrare in Champions. Milan, Roma, Juventus e Lazio non sono in forma, non è il loro anno, e noi contro ogni aspettativa stiamo giocando bene, dunque perché non puntarci?", si domanda Claudio Mocali, giovane tifoso.

I più speranzosi e sfegatati, sono però inaspettatamente i ‘nuovi fiorentini’, gli immigrati ,che a forza di respirare aria gigliata, si sono innamorati del labaro viola: "Ora che la società ha comprato giocatori nuovi e bravi, mi auguro che si arrivi davvero si arrivi in Champions", dice Antonio Al Zeidy, mentre si gode il tiepido sole d’inverno sulle panchine in piazza San Firenze.

"Anch’io mi auguro si vada in Champions, almeno dobbiamo provarci. – prende la parola il suo amico Rasouli Hassan – E se alla fine non ci arrivamo, va bene anche l’Europa league. Il mio giocatore preferito? Dodo".

"Sono rumeno, ma tifo viola perché quando sono arrivato 18 anni fa qui c’era Adrian Mutu e la Fiorentina ha giocato proprio in Champions di fila con Prandelli – racconta dal Mercato Nuovo Toby Constantin – Poi è decaduta un po’, ma ora si sta riprendendo e ora vedrai torniamo tra i campioni: la squadra è molto forte, da lunedì lo sarà ancora di più, e già siamo quarti in classifica. Forza Viola!".

"Quest’anno si va in Champions" pronostica il barista Tanvir Chowduri. "E il prossimo anno la vinciamo pure" azzarda che più di così non si può.

Carlo Casini