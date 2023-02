Prof sospeso Il rientro a scuola "Bentornato al Marco Polo"

"È stato bellissimo tornare in classe a spiegare le funzioni", dice Filippo Zolesi. Quel post con bestemmia gli è costato veramente caro. E se la sospensione è terminata, resta ancora in piedi il percorso processuale. L’avvocatessa Isetta Barsanti Mauceri ha impugnato l’atto affinché venga annullato in tutte le sue parti.

"Tutto l’affetto che mi è stato dimostrato in questi giorni mi aiuta ad affrontare questa situazione con la massima serenità - prosegue il docente -. Anche il fatto che a scuola sia tutto molto tranquillo mi infonde calma. Gli studenti sono stati contenti di rivedermi. Passiamo metà giornata insieme e mi conoscono bene. Per loro, non c’è niente da aggiungere. È una gioia poter tornare a programmare le prossime attività coi colleghi".

Si aspettava addirittura un sit-in in suo sostegno? "È stato davvero bello ricevere tante manifestazioni di affetto e di sostegno anche da parte di chi non mi conosce - le parole del professore -. Tanti hanno capito che questa storia non è solo un mio errore di percorso, per il quale mi sono immediatamente scusato. Evidentemente, dietro c’è qualcosa di più, come ha subito rimarcato anche la Cgil".

Fin dalla mattina alle 8, fuori dall’istituto si era creata molta attesa per il suo rientro. Ma il docente è arrivato intorno alle 10. C’è chi si aspettava un caloroso applauso, chi uno striscione. Nulla di tutto questo. È stato un rientro all’insegna della normalità. "Finalmente il professore è tornato - dice lo studente di quinta Martino Gianassi - La sospensione ci è sembrata ingiusta fin dal primo momento ed è durata anche troppo. Tornare a fare lezione con il nostro docente ci sembra una bella notizia. Per noi sarà un vero piacere rivederlo". Dello stesso avviso anche l’alunno Gabriele Tarchi: "Sono un suo allievo e sono veramente felice che il professore possa finalmente rientrare dai suo alunni. Per lui non abbiamo organizzato niente di plateale ma sicuramente quando lo vedremo gli daremo un caloroso benvenuto. Sappiamo che molti docenti si sono schierati al suo fianco e questo, ci fa molto piacere":conclude.

Il dirigente del Marco Polo, Ludovico Arte, mantiene un profilo basso: "In questa situazione, mi pare doveroso stare un passo indietro. Il professor Zolesi è tornato regolarmente a scuola ed è stato accolto da tutti con affetto. L’ho detto subito e lo ribadisco: è un docente molto valido, oltre che una persona sempre equilibrata".

Elettra Gullè

Gabriele Manfrin