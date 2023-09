"Produzione in calo Ma qualità elevata"

"La vendemmia in Toscana - spieg a Colpizzi (foto) – è in calo tra il 10 e il 20% per gli attacchi della Peronospora, più evidenti nel fondovalle rispetto alle zone collinari ed alla fascia litoranea. La qualità resta elevata sebbene occorrerà aspettare la fine del mese di settembre per un quadro definitivo ed anche se i viticoltori sono in sofferenza per i costi".