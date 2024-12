Prodotti tipici ed enogastronomia. Il territorio ritorna ’In vetrina’

Mugello in vetrina ci fa sicuramente una bella figura, con i suoi prodotti di eccellenza che una cucina di qualità in costante crescita valorizza appieno. Lo dimostra anche il progetto "Mugello Tradizione e Qualità in cucina", promosso da Confesercenti Firenze, all’inverno di Vetrina Toscana.

Una vetrina non fine a se stessa, ma mirata a fare della ristorazione mugellana e dei prodotti tipici un elemento attrattivo per i turisti. Il progetto, avviato già nel 2020 e che ha il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana ed il contributo di Camera di Commercio di Firenze, conta oggi 59 imprese aderenti, di cui 41 ristoranti e 18 botteghe alimentari. E nel progetto vi sono anche 20 produttori agricoli che hanno aderito a Vetrina Toscana, e che sono compresi nell’area dell’Ambito Turistico del Mugello, che comprende i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio.

All’expo conclusivo, a Barberino, numerosi sono stati i ristoratori e i produttori presenti, con una forte prevalenza di quelli Marradesi.

Del resto i due elementi principali scelti per la "vetrina" erano il marrone, e il famoso tortello di patate. Ma poi c’erano anche formaggi, salumi, miele, dolci, carni, vini. E il progetto di Confesercenti, "Mugello Tradizione e Cucina" raccoglie dunque quei ristoranti e botteghe che si riconoscono in questo progetto di marketing territoriale che promuove la tipicità e l’identità locale e si mettono dunque in "rete" e in "vetrina", per migliorare la competitività e per dare un contributo alla destinazione turistica dell’ambito. Abbinando la tavola alle bellezze naturalistiche del territorio. Hanno sottolineato il valore del progetto la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, presente all’evento, e con lei il sindaco di Barberino di Mugello Sara Di Maio, e il presidente di Confesercenti Firenze Claudio Bianchi. Presenti anche i sindaci di Scarperia e San Piero, di Borgo e di San Godenzo.

