Problema posti auto: "San Giusto attende"

Il parcheggio tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Amendola può attendere. Va all’attacco la consigliera di FdI, Maria Luisa Dipalo (nella foto), che si è vista respingere nell’ultimo Consiglio una mozione per chiedere di inserire a bilancio la realizzazione dell’area di sosta, un’opera attesa da anni dai residenti di San Giusto, da sempre alle prese con la carenza di posti auto. "La maggioranza l’ha bocciata – ha detto Dipalo – dimostrando ancora una volta scarsa attenzione ai problemi del territorio. Nel 2021, la precedente giunta, aveva dato il via libera definitivo all’intervento, approvando le opere di urbanizzazione e acquistando l’area, individuata nel vigente piano operativo proprio come destinata a opere di interesse pubblico. All’epoca avevano riconosciuto il problema. Oggi, invece, l’unica cosa buona che avevano previsto per il quartiere viene cancellata senza troppe spiegazioni". Il parcheggio nel quartiere è da sempre problematico, ora a maggior ragione dopo l’intervento di sistemazione in piazza Cavour, che ha portato l’allargamento dei marciapiedi, ma una riduzione delle possibilità di sosta. "È inaccettabile – conclude la consigliera – che un’opera così importante venga abbandonata".