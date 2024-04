Primo Maggio di riflessione

Si intitola “Paths Towards Peace”, ovvero Percorsi verso la pace, la 52ª edizione del Primo Maggio di Loppiano, il festival dei giovani dedicato alla pace e alla fraternità, che si svolge ogni anno nella cittadella internazionale del movimento dei Focolari vicino a Incisa. Una giornata di riflessione, laboratori, musica e danza per scoprire le storie e i progetti dei tanti giovani che, in Italia e nel mondo, con percorsi diversi, hanno scelto di impegnarsi in prima persona, diventando artigiani di pace. Per l’occasione, la cittadella ospiterà tre villaggi tematici dedicati alla “Pace interiore”, alla “Pace con l’altro” e alla “Pace nel mondo”. Percorrendo le loro strade, i partecipanti a “Paths Towards Peace” potranno sperimentarsi in tanti laboratori per approfondire aspetti diversi della pace e della sua attuale mancanza (Economia della pace, Non c’è dialogo senza ascolto, I conflitti nelle nostre città, Acqua: fonte di pace?, Pace e arte: l’armonia tra popoli diversi, Il progetto Living Peace International, ecc.). Filo rosso che unirà idealmente il loro percorso è la scoperta dell’arte del dialogo. Anche l’arte, a Loppiano, è un potente strumento di trasformazione sociale. Sul palco, infatti, ci saranno i protagonisti del Progetto HeARTmony, giovani provenienti da Italia, Spagna, Libano, Bosnia, Egitto, Siria che, nei mesi scorsi – grazie al lavoro con la band internazionale Gen Rosso e con i ballerini di Dancelab Armonia – hanno potuto imparare metodologie per l’inclusione di migranti e rifugiati attraverso la musica, la danza e il canto. Confermata anche la presenza delle artiste del Gen Verde.

Negli 800 anni delle Stimmate di San Francesco, il Convento dell’Incontro dedica la tradizionale Festa di primavera del primo maggio alla natura, all’arte e al creato, a cura della onlus Obiettivo Francesco. Alle 11, la messa in memoria dei benefattori defunti; alle 12,30 pranzo nel parco (solo su prenotazione al 333 4370837); alle 14,30, visita guidata ai giardini Laudato Si’ con Paolo Luzzi; alle 15, “frati fritti”, coccoli e prodotti del Santuario della Verna; alle 16, “Francesco: l’angelo del sesto sigillo” di Antonio Natali; alle 17,30, concerto del Coro Sociale di Grassina.