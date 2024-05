"Via Mariti? No allo scaricabarile". Ira Cgil: "Non si fa politica sui morti"

Il candidato del centrodestra Eike Schmidt ieri ha effettuato anche un sopralluogo in via Mariti, teatro della tragedia nel cantiere che è costata la vita a cinque persone il 16 febbraio scorso. Ma la visita dell’ex direttore degli Uffizi e le dichiarazioni rilasciato hanno dato il la a una polemica a distanza con la Cgil. Quando accaduto, ha detto Schmidt, "mi ha molto colpito". "È una cosa che non dovrebbe succedere in alcuna parte del mondo ma specialmente nella propria città – ha aggiunto il candidato sindaco – è una grande tragedia che però è nata dalla mancanza di controlli rigorosi. Questo è quello che va fatto. Quando non si sa neanche chi c’è in un cantiere, quando bisogna studiare gli atti per capire quali sono le ditte che vi lavorano, questo non va bene. Vanno fatto i controlli rigorosi e non ci dovrebbero più essere morti sul lavoro". Schmidt ha poi aggiunto che "ognuno deve prendersi il massimo delle possibili responsabilità, non possiamo fare lo scaricabarile e dire che dovevano essere altri a controllare" e che "dobbiamo fare più del minimo sindacale per salvare le vite delle persone".

"Le responsabilità su quanto è avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze la determineranno le indagini. – tuonano Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze, e Marco Carletti, segretario generale della Fillea

Cgil fiorentina – Quello che è sicuro è che in quel cantiere c’erano lavoratori in appalto e che nelle catene di subappalto si annidano i più grossi problemi di sicurezza. Il governo attuale ha reinserito nei cantieri pubblici la possibilità di subappalto a cascata e non dà ancora risposte in niente sufficienti sui temi della sicurezza, nonostante la mobilitazione costante delle forze sindacali su questa emergenza. Il candidato a sindaco del centrodestra farebbe bene a rivolgere la sua attenzione alla mancata azione del governo e a non strumentalizzare questa vicenda così tragica per polemiche e fini elettorali locali. Lasciamo questi temi delicati fuori dalla polemica elettorale e parliamone con competenza e senza inutili approssimazioni".