Primo Asilo Nido a Lastra a Signa: Malmantile Cresce

Primi ingressi, ieri mattina, per il nuovo nido di via Lorenzo Lippi, nella frazione di Malmantile. Un progetto dell’amministrazione per venire incontro alla frazione che non aveva strutture di questo tipo. Conta dieci posti, e si compone di due grandi stanze, con nuovi bagni, spogliatoi e un giardino. "L’amministrazione – ha spiegato il sindaco Bagni – ha pensato di ridistribuire gli spazi e i posti dei nidi comunali riuscendo a creare questo nuovo servizio per rispondere alle esigenze della frazione sempre più in crescita". "Il nuovo nido – ha commentato la dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Marchionni – incrementa anche il numero di poli 0-6 presenti sul territorio, aggiungendosi ai plessi Carcheri, Caci e Immacolata, garantendo così una continuità educativa e una didattica integrata".