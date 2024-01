Prima volta di Firenze democratica. E sono subito scintille con il Pd

In Consiglio comunale è il giorno del debutto di ‘Firenze Democratica’, nato dopo l’addio al Pd di Cecilia Del Re e formato dai consiglieri comunali Leonardo Calistri (capogruppo), Massimiliano Piccioli e Stefano Di Puccio. E sono subito scintille, anche perché in aula – come ospite – si rivede proprio Del Re.

A livello di voti sugli atti nessuna criticità e allineamento col Pd ma il clima è sembrato freddino, in particolare con gli esponenti presenti della giunta Nardella. Del Re ha incontrato la candidata del centrosinistra Sara Funaro. E intanto in aula è Piccioli a tirare molte frecciate alla governance cittadina, tanto da far scaldare il segretario fiorentino Pd Andrea Ceccarelli. "Pluralità, apertura, ascolto e trasparenza che sono mancati da tempo nel Pd di Firenze, dentro al quale non ci riconoscevamo più e non trovavano più casa i nostri elettori", dice in aula Piccioli che definisce l’ultimo mandato "faticoso", per "le dinamiche interne al Pd locale".

"Sono rimasti - le sue parole – solo 3 assessori della giunta iniziale, tra chi è stato promosso - perché utile in altre posizioni alla corrente del sindaco - e tra chi invece è stato allontanato dall’oggi al domani perché non utile alla costruzione della sua corrente. A rimetterci però sono i cittadini di Firenze". Pur garantendo "l’appoggio alla maggioranza ma con l’autonomia di un nuovo gruppo" la critica di Piccioli (e dunque Del Re) è forte e chiara. Replica Ceccarelli: "Solo polemiche sterili. Non emergono invece differenze sui temi amministrativi né divisioni per la Firenze del futuro". Ceccarelli ricorda che Funaro è stata scelta dall’assemblea "con un larghissimo consenso, oltre l’82%. Capisco che si stenti a digerire una sconfitta, ma sono le regole della democrazia".

Niccolò Gramigni