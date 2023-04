Prevenzione, i Lions in piazza Controlli medici agli scandiccesi

Lions in piazza per la prevenzione.

Sono arrivati in tanti per l’iniziativa Lions in Piazza, grazie alla quale medici specialisti si sono messi a disposizione dei cittadini che hanno potuto svolgere controlli gratuiti su varie patologie: dall’ipertensione al rischio cardiovascolare, dal controllo dei nei ai corretti stili di vita da portare avanti per preservare la salute. "Lions in piazza", iniziativa a favore della prevenzione e dell’educazione alla salute è organizzata da Lions Club International, Lions Club Firenze Scandicci e Lilium, in collaborazione con Croce Rossa Italiana sezione di Scandicci e Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci, e con il patrocinio del comune di Scandicci.