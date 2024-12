Preventivo 2025. Investimenti sulle strade

Il Comune di Firenzuola chiude l’anno con il bilancio di previsione 2025 già approvato. E il sindaco Giampaolo Buti (nella foto) lo ha illustrato nella sua articolazione. Inizia con gli investimenti: "Il 2025 - spiega Buti - sarà un anno impegnativo, soprattutto per i lavori di ricostruzione definitiva post-alluvione del maggio 2023. In particolare abbiamo inserito in bilancio quasi 2 milioni di euro per lavori progettati e realizzati direttamente dal comune, mentre 6 milioni e mezzo di fondi Pnrr sono stati affidati dal Commissario per la ricostruzione a una società partecipata ministeriale e noi ne approveremo i progetti. La priorità sarà data alle strade comunali di Bordignano e Visignano. Sono poi previste altre opere pubbliche: la sistemazione di alcune strade, interventi sugli impianti sportivi, i lavori per la lottizzazione del Poder Nuovo, il secondo lotto per la sistemazione della frana di Poggio alla Posta, e l’estensione delle reti del metano".

L’anno nuovo porterà anche due importanti strumenti urbanistici: "È prevista l’adozione del nuovo Piano Operativo - annuncia il sindaco - e del Piano Cave, quest’ultimo importante per dare sicurezza a lungo termine alle aziende del settore della pietra serena". Sul piano delle entrate gran parte delle tasse e tariffe restano invariati, anche se c’è un’eccezione: dopo venti anni si ritocca l’addizionale Irpef con l’aliquota che passa dallo 0,5 allo 0,7: "Resta comunque inferiore a quella dei comuni del Mugello, attestati allo 0.8% - sottolinea il sindaco Buti -. Il resto è invariato, l’Imu, con l’aliquota seconde case un punto in meno dei Comuni de Mugello, e lo stesso per trasporto scolastico e mensa scolastica, con tariffe ferme per non gravare sui bilanci delle famiglie".

P.G.