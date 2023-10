"Prevedo inondazioni a Vaglia: stiamo molto attenti e usiamo il buon senso"

Alla vigilia di un autunno ritardato e delle prevedibili piogge, anche di forte intensità, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Riccardo Impallomeni (foto), invita tutti gli abitanti alla conoscenza delle norme comportamentali di autoprotezione indicate dal Dipartimento di Protezione Civile. Con un esempio concreto da non ripetere: "Qualche tempo fa – spiega – un’auto fu parcheggiata sotto il ponte di via della Stazione, sulla sponda del Carza, questa fu presa in carico dal torrente in piena, e trascinata verso San Piero a Sieve, fino alla fine del paese. La sera prima il torrente era placido e la sua portata normale, ma in poche ore la piena fu imponente: l’errore fu aver parcheggiato così vicino al torrente. È facile prevedere che a breve, quando finirà il bel tempo, si potranno verificare inondazioni improvvise in zone dove la siccità è particolarmente importante. Nel Comune di Vaglia - continua - abbiamo vari passi montani, tra questi Pratolino, Olmo (Vetta Le Croci), Ceppeto (al confine con Sesto), Capiteto-Mattiano (al confine con Calenzano). Non possiamo pertanto fare affidamento sulle allerte meteo, che non possono essere così puntuali, è necessario al contrario il buon senso".

