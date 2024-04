Presidio Fridays for future al Consiglio regionale toscano

Firenze, 19 aprile 2024 - Nuova manifestazione degli attivisti di Fridays for future, stamattina a Firenze in contemporanea a molte altre città in Italia: decine di giovani ambientalisti si sono riuniti in presidio davanti la sede del Consiglio regionale della Toscana insieme ai collettivi studenteschi e agli operai dell'ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), per chiedere interventi urgenti per contrastare il cambiamento climatico. Gli ambientalisti hanno posizionato davanti all'ingresso del palazzo un grande striscione con scritto 'Dalle fabbriche alle scuole convergenza climatica'. Edoardo Falchini, attivista di Fridays for future di Firenze ha spiegato che la manifestazione è stata promossa per "ricordare l'urgenza della crisi climatica e quanto poco tempo abbiamo per agire. Alla politica chiediamo l'intervento pubblico sull'industria dell'energia rinnovabile e della mobilità sostenibile, oltre a questo chiediamo una mobilità più sicura all'interno della città di Firenze, infatti sosteniamo la campagna 'Firenze 30' che farebbe di Firenze una città più sostenibile per pedoni e ciclisti". Alessandro Tapinassi, operaio Gkn, ha detto che il Collettivo di fabbrica ha aderito "in convergenza con le altre forze ambientaliste anche per parlare della nostra proposta per la reindustrializzazione perché non possiamo essere lasciati soli in questo modo. Noi cerchiamo di fare una reindustrializzazione ma è davvero difficile perché ci stanno perfino sabotando". Presenti al presidio anche Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune: "Abbiamo sostenuto fin dal primo momento tutte le mobilitazioni ambientaliste in particolare quelle delle nuove generazione su cui spesso la politica parla ma non ascolta - ha detto Palagi -. Troppo spesso sui cambiamenti climatici si dice che è questione di comportamenti individuali invece è un tema di sistema, di modello di sviluppo su cui si deve intervenire perché non c'è più tempo".