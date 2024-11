Presidi sanitari Croce Rossa. Selezione di infermieri

Nuova selezione della Croce Rossa Italiana per la creazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi a personale infermieristico a tempo determinato presso i reparti di Cure intermedie, Low care e Riabilitazione del presidio Anna Torrigiani di via di Camerata e del presidio I Fraticini di via dei Massoni. È richiesta esperienza nel ruolo, conoscenza delle tecniche di pronto soccorso e di trasporto del paziente e capacità di gestione delle cartelle cliniche. C’è tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda che potrà essere inviata con curriculum all’indirizzo [email protected] o a mano agli uffici del presidio Anna Torrigiani dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected].