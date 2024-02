"Presidente AIA Toscana: l'importanza dell'arbitro nella 'Partita applaudita'"

Tiziano Reni, presidente regionale Associazione Italiana Arbitri Toscana, interviene sull’argomento ‘Partita applaudita’ facendo presente i risvolti arbitrali. "Nel contesto di questa gara - fa presente Reni - un ruolo di rilievo l’avrà anche la figura del direttore di gara. L’arbitro non avrà alcuna responsabilità particolare diversa dal solito. La differenza sarà nel contesto ambientale poiché si spera che grazie a questa iniziativa possa emergere da protagonista la vera cultura dello sport, del rispetto dell’avversario, dell’arbitro e delle regole".

Un’importante novità è stata voluta dall’Aia Toscana: "Abbiamo fortemente voluto - prosegue Reni - nell’instaurare il ‘terzo tempo’ che sia presente anche l’arbitro che è fra gli attori della partita. Sarà un momento di incontro e di scambio di opinioni in maniera educata e propositiva per avere un dialogo diretto con giocatori, dirigenti, genitori e familiari dei giovani calciatori e dell’arbitro. Sarò presente anch’io insieme a Fabrizio Matteini presidente Aia di Firenze e altre personalità. Il senso di tutto questo è che ci sia una comunione d’intenti e passione condivisa". In anteprima viene ufficializzato il direttore di gara: "Il fischietto della partita - conclude Reni - sarà Filippo Bellini della sezione di Firenze, invito tutti ad aiutarlo e a far sì che ci sia rispetto reciproco. Auspichiamo che sia solo l’inizio di un nuovo modo di vedere il calcio. Fondamentale trasmettere la regola del doppio tesseramento che consente di arbitrare e giocare nella squadra di club dai 14 ai 19 anni, per far avvicinare tanti ragazzi al ruolo arbitrale".

F. Que.