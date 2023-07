Presentata la squadra ’La Lanterna’ Obiettivo creare una polisportiva

Un team che vuole essere il primo passo verso la nascita di una polisportiva. È stata presentata nei giorni scorsi, a La Lanterna di Lastra a Signa, la squadra di calcio che prende il nome dal circolo che la ospita. Il primo obbiettivo, come è stato spiegato, è prendere parte al prossimo campionato di terza categoria. Poi, il sogno di andare oltre, creando a una vera e propria polisportiva, che dal calcio guardi anche ad altre discipline. Sport e sociale vanno di pari passo in questa realtà che, dopo l’affiliazione alla Us Acli e alla Figc, sta bruciando le tappe per essere pronta ai nastri di partenza della prossima stagione. "Partiamo in quarta, con la terza" è lo slogan che accomuna il team, composto da Leonardo Alari, Luca Bagnini, Giovanni Maria Cappellini, Leonardo Cappellini, Lorenzo Riccardo Cappellini, Marco Ceccatelli, Cristian Coku, Christian Galli, Federico Martinelli, Kilian Materassi, Edoardo Mele, Manuel Menciassi, Pier Francesco Nesti, Enzo Pescini, Samuele Pierattini e Yassin Zahouasi. "L’impresa che ci aspetta non è semplice - afferma il presidente Giovanni Maria Cappellini - ma siamo anche fiduciosi: le nostre por-te sono aperte a chiunque voglia dare un contributo allo sviluppo della polisportiva del futuro, per raggiungere i nostri obiettivi e fare in modo che il sogno che ci siamo prefissati diventi realtà". Sul tavolo c’è già anche un progetto di socializzazione con corsi gratuiti per over 65 o a sostegno delle categorie fragili, portato avanti insieme alla Federazione tennistavolo. Inoltre l’obbiettivo di sviluppare il calcio camminato e di partecipare a un torno di beneficenza.