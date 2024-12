Premio Visionario d'Impresa 2024 al fiorentino Gino De Stefano

Firenze, 4 dicembre 2024 – Un nuovo importante riconoscimento si aggiunge al ricco medagliere del coiffeur fiorentino Gino De Stefano, che col fratello Massimo a Milano ha ritirato il premio Visionari d’Impresa 2024 nella categoria micro impresa per il settore parrucchiere. Per Gino e Massimo, si tratta di un riconoscimento che attesta la loro eccellenza imprenditoriale e la loro capacità di coniugare visione strategica e innovazione nel mondo dell’hairstyling. Il premio, promosso dall’Istituto Accademico Scienze Imprenditoriali in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Economico-Scientifica I-Aer, è assegnato dopo un’accurata analisi dei bilanci 2022 di oltre 700.000 aziende italiane. L’indagine individua le “imprese più virtuose e resilienti”, suddivise per provincia, settore e dimensione. La giuria ha premiato il brand Gino De Stefano per l’eccellenza raggiunta nell’hairdesigner. “Un esempio straordinario di capacità di adattamento e innovazione nel post-pandemia”, si legge nella motivazione. Il riconoscimento, assegnato durante un evento al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, arriva in un anno particolarmente importante per Gino De Stefano, che ha da poco inaugurato un nuovo salone nel cuore di Firenze, sul lungarno Corsini. La nuova sede, ospitata in un palazzo storico del Seicento, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e modernità, una vera e propria spa del capello. L’esperienza proposta si distingue per la cura dei dettagli: un esclusivo privé per trattamenti riservati, postazioni multimediali per consulenze personalizzate, massaggi e rituali di haircare accompagnati da cromoterapia e un’area relax con tisane e caffè. Un talento riconosciuto a livello internazionale quello del del coiffeur fiorentino. Dai campionati mondiali di Salerno al titolo di Best Hair Salon ai World Salon Awards di Dubai nel 2022, Gino De Stefano è da anni ambasciatore dell’hairstyling italiano. Celebre per aver curato il look di star come Jennifer Lopez, Lorella Cuccarini e Laura Chiatti, ha portato l’arte della bellezza a un livello superiore con innovazioni come l’“Hair Double Face”.Con il premio Visionari d’Impresa, Gino De Stefano si conferma non solo un maestro della bellezza, ma anche un imprenditore visionario capace di ridefinire i confini del suo settore. Originario di Sarno e Fiorentino d’adozione, Gino nasce in una famiglia di parrucchieri. Inizia il suo percorso come apprendista barbiere nel negozio dei genitori all’età dei 10 e da quel momento capisce che quella sarà la sua strada. Il suo talento lo contraddistingue e la sua passione cresce sempre di più. A 17 anni inizia a frequentare varie accademie per raffinare la sua tecnica e diventare sempre più professionale. Non si ferma mai e decide di lasciare il Salone di famiglia e di frequentare altri parrucchieri così da carpire sempre più cose nuove. Gli anni che seguono sono difficili e pieni di ostacoli, ma Gino si impegna costantemente e non si lascia abbattere. Incontra a Milano il maestro Rolando Elisei, anche soprannominato come «il parrucchiere delle Dive». Elisei riconosce il talento di Gino e decide di prenderlo sotto la sua ala. Gino frequenta un master ed entra a far parte del Festival di Sanremo e di molti altri eventi televisivi. La sua carriera decolla e partecipa a concorsi nazionali, europei e mondiali, portando a casa importanti riconoscimenti.