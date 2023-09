Il Porcellino, gran galà sotto le stelle: ecco la rosa dei premiati

Firenze, 18 settembre 2023 - Sono i Canottieri Firenze, Pola Cecchi, Andrea Minervini, Daniela Morozzi, Carlotta Tempestini e Gualserio Zamperini i premiati della 18esima edizione del Porcellino, un riconoscimento che viene consegnato a personalità che in ambiti professionali diversi hanno contribuito a valorizzare il ruolo quale città simbolo di cultura, scienza, arte e sensibilità.

Oltre 300 persone a tavola per l’iniziativa promossa dal comitato ‘Il Porcellino’ presieduto dall’assessore alle Attività produttive, Giovanni Bettarini e composto dai rappresentanti di Confesercenti e dagli operatori del Mercato del Porcellino. Tra i presenti il governatore Eugenio Giani, gli assessori di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione, Sara Funaro, Andrea Giorgio, Federica Giuliani e Benedetta Albanese oltre che i dirigenti di Confesercenti Firenze. Per i Canottieri, la prima società fiorentina di canottaggio, sono stati premiati Giovanni Paoli, Giorgio Cecchini, Lorenzo Rasoli e Cosimo Chiappi insieme a Luigi De Lucia direttore tecnico della società. Nella rosa dei vincitori Pola Cecchi, anima della sartoria di Alta moda italiana fondata nel 1930 a Firenze, Andrea Minervini, direttore della sod di Urologia oncologica mini-invasiva ed Andrologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e Daniela Morozzi, protagonista di alcune delle fiction più apprezzate dal pubblico. A essere premiati anche Carlotta Tempestini, ballerina e artista circense e Gualserio Zamperini, console onorario generale della Tunisia dal 2009 che da anni si prodiga con rigore per l’unione e la collaborazione di Italia e Tunisia, attraverso l’organizzazione di eventi di richiamo internazionale.

Ad aprire l'evento una lettura della giornalista e scrittrice Titti Giuliani Foti in omaggio al noto neurochirurgo che operò Antognoni, Pasquale Mennonna. "La serata ha un fascino particolare, in quanto si svolge in un angolo storico - sottolinea Nicola Abatangelo, presidente dell’Associazione Mercato del Porcellino - Orgogliosi di ospitare oltre 300 persone nel luogo in cui ogni giorno svolgiamo la nostra attività". "Una serata dal fascino antico dentro uno degli angoli più ricchi di storia della nostra città" conclude l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini.