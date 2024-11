Premio Mino da Fiesole: vince l’opera di Rolando Scatarzi

Fiesole, 13 novembre 2024 - Ha compiuto dieci anni il Premio Mino da Fiesole, promosso dal Rotary Club Fiesole per celebrare i grandi talenti artistici del territorio fiesolano. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala del Basolato di Fiesole, dove sono stati esposti tutti i lavori degli artisti che hanno partecipato all’ormai ben noto concorso: quadri, fotografie artistiche e persino una poesia in cornice, accompagnati dalla presenza dei rispettivi autori. Tanti i cittadini accorsi per festeggiare gli artisti del proprio territorio: il primo premio è stato attribuito a Rolando Scatarzi, per la sua opera intitolata “Via col vento”, definito “un tripudio di colori che trascina emozioni”. Il secondo premio è spettato a Stefano Marsili Libelli, per la sua fotografia su tela intitolata “Ritratto vintage”. Il podio si è concluso con l’attribuzione del terzo premio ad Enrico Cartisi, per l’opera intitolata non a caso “La lunga strada del pittore”. A comporre la giuria del premio sono stati Maria Isabella Bueno, il critico d’arte Federico Napoli e Manila Peccantini, presidente del Rotary Club Fiesole. A tutti gli artisti è stato assegnato un attestato di partecipazione.