Premio letterario nel nome di Petrarca, micronarrativa protagonista del workshop

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 22 aprile 2024 – Arriva a conclusione la 5ª edizione di Petrarca.fiv, il concorso letterario promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con l’associazione culturale L’Eco del Nulla. Sabato 27 aprile negli spazi di Casa Petrarca (piazza Attilio Benassai 7, Incisa) il quinto e ultimo atto dell’iniziativa culturale sarà caratterizzato da un doppio evento dedicato agli amanti della letteratura e, in particolare, agli aspiranti scrittori: un workshop di “micronarrativa en plein air”. Alle 15,30 in piazza Attilio Benassai, curato dall’editor della raccolta “A piccole dosi” Leonardo Ducros, permetterà ai partecipanti di lavorare a stretto contatto sia con lui che con i finalisti di Petrarca.fiv 2024, per ideare e scrivere un racconto di massimo 1000 battute sempre ispirato al tema “a piccole dosi”. Per iscriversi al workshop (massimo 10 posti disponibili) è necessario inviare una mail a [email protected]. Alle ore 17, invece, inizierà l’evento principale della giornata nelle stanze di Casa Petrarca, ovvero la presentazione della pubblicazione di questa quinta edizione, “A piccole dosi. Frammenti di un presente in movimento”, composta dai sette racconti finalisti e verrà annunciato il vincitore di questa edizione, il quale riceverà un premio in denaro di 300 euro. Questi i nomi dei finalisti che si contendono l’ambito riconoscimento: “Assestamento” di Giulia Sabella, “Come un lenzuolo sulla testa” di Emanuela Lancianese, “Gesti minimi” di Alessio Altieri, “Poco per volta” di Silvia Tebaldi, “Il rumore del fuoco” di Giorgia Mosna, “Sogni e nuvole” di Paolo Barletta. Si aggiunge “Incisano” di Michele Salvadori per la sezione speciale, destinata ai residenti nel Comune di Figline e Incisa.